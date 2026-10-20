Уиткофф обсудит с Зеленским в Осло новый план переговоров во вторник

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 20 октября проведёт встречу с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским в столице Норвегии Осло. К переговорам также должны присоединиться представители европейских стран, Евросоюза и НАТО. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

По информации журналиста, Уиткофф уже направляется в Норвегию. Помимо Зеленского, во встрече ожидается участие премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре. За столом переговоров также соберутся представители Франции, Германии, Италии и Великобритании.

Главной темой станет подготовка общего предложения по урегулированию украинского конфликта. Участники намерены продолжить согласование документа, который в дальнейшем может стать основой для возобновления переговоров с Россией.

Как уточнил Равид, предстоящие консультации продолжат обсуждения, которые американская и украинская делегации ранее провели во Флориде. Стороны рассчитывают согласовать дальнейшие шаги дипломатического процесса.

Ранее сообщалось, что Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным после переговоров в Осло. По информации Reuters, американский спецпосланник намерен обсудить вопросы урегулирования украинского конфликта. Ещё одной темой может стать освобождение гражданина США Стивена Хаббарда, который находится в российском заключении. К консультациям в Норвегии также планировал присоединиться зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, однако из-за болезни он может участвовать дистанционно.