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Регион
Опубликовано 20 октября, 08:07

Уиткофф обсудит с Зеленским в Осло новый план переговоров во вторник

Axios: Уиткофф встретится с Зеленским на переговорах в Осло 20 октября

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 20 октября проведёт встречу с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским в столице Норвегии Осло. К переговорам также должны присоединиться представители европейских стран, Евросоюза и НАТО. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

По информации журналиста, Уиткофф уже направляется в Норвегию. Помимо Зеленского, во встрече ожидается участие премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре. За столом переговоров также соберутся представители Франции, Германии, Италии и Великобритании.

Главной темой станет подготовка общего предложения по урегулированию украинского конфликта. Участники намерены продолжить согласование документа, который в дальнейшем может стать основой для возобновления переговоров с Россией.

Как уточнил Равид, предстоящие консультации продолжат обсуждения, которые американская и украинская делегации ранее провели во Флориде. Стороны рассчитывают согласовать дальнейшие шаги дипломатического процесса.

Уиткофф и Кушнер могут провести новый раунд переговоров с Зеленским в Норвегии
Уиткофф и Кушнер могут провести новый раунд переговоров с Зеленским в Норвегии

Ранее сообщалось, что Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным после переговоров в Осло. По информации Reuters, американский спецпосланник намерен обсудить вопросы урегулирования украинского конфликта. Ещё одной темой может стать освобождение гражданина США Стивена Хаббарда, который находится в российском заключении. К консультациям в Норвегии также планировал присоединиться зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, однако из-за болезни он может участвовать дистанционно.

Больше новостей о международной дипломатии и переговорах по Украине — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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