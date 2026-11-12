Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о намерении передать Владимиру Зеленскому информацию о сегодняшних контактах с российским лидером Владимиром Путиным. Американская сторона продолжит обсуждение украинского урегулирования с Киевом после переговоров в Кремле.

Речь идёт о встрече Путина с Уиткоффом и Джаредом Кушнером, состоявшейся 12 ноября. Представители Вашингтона прибыли в российскую столицу после двухдневных трёхсторонних консультаций в Абу-Даби, в которых участвовали делегации России, США и Украины.

Ещё накануне американские переговорщики объявили о планах встретиться с Зеленским в Дублине. Как пояснял Кушнер, после контактов с Путиным они намерены проинформировать украинского лидера о результатах обсуждений и продолжить работу над предложениями, подготовленными в ОАЭ.

Одним из центральных вопросов остаётся достижение договорённостей по территориям. Вашингтон также обсуждает с Москвой и Киевом гарантии безопасности, возможные механизмы прекращения огня и участие европейских стран в дальнейшем переговорном процессе.

По итогам встречи в Абу-Даби стороны заявили о предварительной договорённости провести масштабный обмен военнопленными. Однако окончательные параметры обмена ещё предстоит согласовать. При этом существенные разногласия относительно условий завершения конфликта сохраняются.