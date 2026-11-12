Уиткофф пообещал передать Зеленскому итоги переговоров с Путиным
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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о намерении передать Владимиру Зеленскому информацию о сегодняшних контактах с российским лидером Владимиром Путиным. Американская сторона продолжит обсуждение украинского урегулирования с Киевом после переговоров в Кремле.
Речь идёт о встрече Путина с Уиткоффом и Джаредом Кушнером, состоявшейся 12 ноября. Представители Вашингтона прибыли в российскую столицу после двухдневных трёхсторонних консультаций в Абу-Даби, в которых участвовали делегации России, США и Украины.
Ещё накануне американские переговорщики объявили о планах встретиться с Зеленским в Дублине. Как пояснял Кушнер, после контактов с Путиным они намерены проинформировать украинского лидера о результатах обсуждений и продолжить работу над предложениями, подготовленными в ОАЭ.
Одним из центральных вопросов остаётся достижение договорённостей по территориям. Вашингтон также обсуждает с Москвой и Киевом гарантии безопасности, возможные механизмы прекращения огня и участие европейских стран в дальнейшем переговорном процессе.
По итогам встречи в Абу-Даби стороны заявили о предварительной договорённости провести масштабный обмен военнопленными. Однако окончательные параметры обмена ещё предстоит согласовать. При этом существенные разногласия относительно условий завершения конфликта сохраняются.
Как подробно рассказывал Life.ru, что двухдневные переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились. Участники обсуждали территориальные вопросы, гарантии безопасности и гуманитарные инициативы. По ряду направлений удалось добиться предварительного взаимопонимания, однако основные политические разногласия остались неразрешёнными. После консультаций американская делегация решила провести отдельные встречи с руководителями России и Украины, чтобы обсудить позиции сторон и возможности дальнейшего продвижения переговорного процесса.