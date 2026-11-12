Президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности Москвы в оценках европейских стран, с представителями которых ранее общались американские переговорщики. Об этом российский лидер сообщил на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. Кадры беседы опубликовал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

«У вас были контакты и с представителями объединённой Европы. Ваши оценки с европейского угла тоже имеют значение для нас», — обратился Путин к американской делегации.

Встреча проходит 12 ноября после двухдневных переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву утром, а в аэропорту Внуково их встретил глава РФПИ, спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее Life.ru сообщал, что Кушнер намерен обсудить с Путиным возможность подключения европейских стран к переговорам по украинскому урегулированию. По словам американского представителя, Вашингтон рассчитывает расширить трёхсторонний формат до многостороннего. При этом Кушнер усомнился, что европейским государствам удастся быстро договориться о единой кандидатуре переговорщика. В консультациях с США участвовали представители Евросоюза, НАТО, Великобритании, Италии, Германии и Франции. Отдельные контакты также поддерживались с Финляндией и Норвегией.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что после встречи в Кремле американцам предстоит донести позицию Москвы до европейских союзников. Дипломат выразил уверенность, что Путин лично изложит Уиткоффу и Кушнеру российские подходы к урегулированию. При этом Рябков раскритиковал европейские правительства за продолжающуюся поддержку Киева и отсутствие, по его мнению, готовности к пересмотру своей политики.