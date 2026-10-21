Уиткофф приехал к «своим»? Эксперт по протоколу раскрыл тайные сигналы на встрече с Путиным в Петербурге

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге продемонстрировал особое отношение не только к российскому лидеру, но и к его окружению. Эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк в беседе с Life.ru предположил, что американский представитель воспринимает команду президента РФ как союзников по переговорному процессу.

На это, по мнению специалиста, указывает поведение Уиткоффа в первые минуты встречи. Американец поприветствовал Путина, а затем отдельно поблагодарил переводчика, обратившись непосредственно к нему.

Уиткофф приехал не только к лидеру, он приехал к команде. Как часть команды Трампа, он приехал к команде Путина и воспринимает их как своих союзников. Алексей Кобелюк Эксперт по переговорам и деловому протоколу

Эксперт считает, что такой жест свидетельствует о стремлении спецпосланника наладить контакт со всеми участниками переговорного процесса. По его словам, американская сторона понимает, что после встречи российский президент обсудит поступившие предложения со своими советниками и помощниками.

Встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге. Видео © Life.ru

Отдельное внимание Кобелюк обратил на приветственную речь Путина, в которой тот поблагодарил Дональда Трампа за усилия по урегулированию украинского конфликта. По мнению специалиста, российский лидер фактически обращался через Уиткоффа непосредственно к главе Белого дома.

«Путин произносит это, чётко осознавая, что сегодня не будут достигнуты окончательные договорённости. Это лишь очередной этап переговоров», — отметил эксперт.

Кобелюк предполагает, что американский представитель привёз в Петербург предложения, подготовленные после консультаций с Киевом и европейскими странами. Российская сторона, вероятно, изучит их и сформулирует собственную позицию для дальнейшего обсуждения.

«Эти переговоры будут не про экономику или сотрудничество, а про то, как дальше будет развиваться ситуация и на реальном поле боя, и на дипломатических боевых полях», — пояснил специалист.

Эксперт также объяснил выбор Санкт-Петербурга местом проведения встречи. По его оценке, город оказался удобен с точки зрения логистики, а Константиновский дворец позволил обеспечить необходимый уровень приёма.

«Сам дворец располагает к трансляции величия России. Это очень торжественное, очень большое и красивое здание», — считает Кобелюк.

При этом специалист призвал не придавать чрезмерного значения расположению мебели, флагов или другим элементам оформления. Большинство подобных деталей заранее согласовывают протокольные службы обеих стран. Гораздо важнее, по его мнению, наблюдать за поведением участников.

«Я бы смотрел на то, как люди будут себя вести. То есть на то, насколько вольготно или, наоборот, зажато будет чувствовать себя Уиткофф, и в каком настроении его будет принимать президент России», — сказал эксперт.

Кобелюк не исключил, что нынешний раунд переговоров станет подготовкой к новым встречам на более высоком уровне. Однако оценивать его реальные результаты, по мнению специалиста, следует по официальным заявлениям и дальнейшим действиям сторон.

«Давайте услышим официальную позицию и понаблюдаем за тем, какое будет настроение после переговоров. Там может быть ужин, может быть обед, а может быть он сразу улетит — на это мы и будем опираться. Посмотрим в том числе и на то, как поведёт себя Уиткофф после этой встречи», — заключил он.

Напомним, Путин начал переговоры со Стивом Уиткоффом с обсуждения украинского урегулирования. Президента России заинтересовали итоги состоявшихся накануне в Норвегии консультаций США с представителями Киева и европейских стран. Кроме того, российский лидер выразил благодарность Трампу за внимание к поиску путей завершения конфликта. Путин напомнил, что во время их последней беседы американский президент особо выделял необходимость урегулирования ситуации на Украине.

Уиткофф, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за освобождение американца Стивена Хаббарда, отбывавшего наказание в России. Путин сообщил, что тот уже находится в аэропорту Пулково.