Уиткофф: США рассказывают Киеву о перспективах делового сотрудничества с Россией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Вашингтон открыто рассказывает Киеву о возможностях экономического сотрудничества с Россией после завершения украинского конфликта. Американская сторона хочет, чтобы Украина также понимала перспективы, которые может открыть урегулирование. Об этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
По словам представителя Белого дома, у Москвы и Вашингтона есть потенциал для развития деловых отношений. Уже ведущиеся между странами обсуждения, как считает Уиткофф, показывают возможности будущих совместных проектов и заключения новых сделок.
«Мы в открытую заявляем об этом и украинской стороне, чтобы они понимали, какие возможности лежат и для них после окончания этого конфликта», — подчеркнул спецпосланник американского президента.
Таким образом, США рассматривают восстановление экономических связей с Россией как одно из возможных направлений взаимодействия после урегулирования конфликта. При этом Уиткофф дал понять, что Вашингтон не скрывает подобных перспектив от Киева.
Ранее Life.ru сообщал о переговорах России и США по совместным проектам в сфере дата-центров. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что стороны рассматривают возможность использования российских атомных электростанций для обеспечения работы центров обработки данных. При этом конкретные сроки реализации таких инициатив пока не определены.
Больше новостей о дипломатических переговорах, отношениях России и США и международных договорённостях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.