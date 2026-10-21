Уиткофф: США рассказывают Киеву о перспективах делового сотрудничества с Россией

Вашингтон открыто рассказывает Киеву о возможностях экономического сотрудничества с Россией после завершения украинского конфликта. Американская сторона хочет, чтобы Украина также понимала перспективы, которые может открыть урегулирование. Об этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

По словам представителя Белого дома, у Москвы и Вашингтона есть потенциал для развития деловых отношений. Уже ведущиеся между странами обсуждения, как считает Уиткофф, показывают возможности будущих совместных проектов и заключения новых сделок.

«Мы в открытую заявляем об этом и украинской стороне, чтобы они понимали, какие возможности лежат и для них после окончания этого конфликта», — подчеркнул спецпосланник американского президента.

Таким образом, США рассматривают восстановление экономических связей с Россией как одно из возможных направлений взаимодействия после урегулирования конфликта. При этом Уиткофф дал понять, что Вашингтон не скрывает подобных перспектив от Киева.

Ранее Life.ru сообщал о переговорах России и США по совместным проектам в сфере дата-центров. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что стороны рассматривают возможность использования российских атомных электростанций для обеспечения работы центров обработки данных. При этом конкретные сроки реализации таких инициатив пока не определены.