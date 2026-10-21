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Регион
Опубликовано 21 октября, 16:21

Уиткофф улетел из Петербурга после трёхчасовых переговоров с Путиным

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул Санкт-Петербург после встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Самолёт с американским представителем улетел из международного аэропорта Пулково.

Уиткофф прибыл в Северную столицу 21 октября. В аэропорту Пулково его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Главным событием визита стали переговоры с Владимиром Путиным в Константиновском дворце. Стороны обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине. Встреча продолжалась чуть более трёх часов.

Во время поездки Уиткофф также встретился с американцем Стивеном Хаббардом, освобождённым из российской колонии. В разговоре с ним спецпосланник Трампа отметил роль Кирилла Дмитриева в решении вопроса о возвращении гражданина США на родину.

Уиткофф назвал Путина гуманистом на встрече в Петербурге
Уиткофф назвал Путина гуманистом на встрече в Петербурге

Ранее Life.ru публиковал кадры встречи Уиткоффа и Дмитриева с освобождённым американцем Хаббардом. Во время беседы американский спецпосланник поблагодарил за содействие освобождению Хаббарда.

Больше новостей о российско-американских отношениях и международных переговорах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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