Уиткофф улетел из Петербурга после трёхчасовых переговоров с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул Санкт-Петербург после встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Самолёт с американским представителем улетел из международного аэропорта Пулково.

Уиткофф прибыл в Северную столицу 21 октября. В аэропорту Пулково его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Главным событием визита стали переговоры с Владимиром Путиным в Константиновском дворце. Стороны обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине. Встреча продолжалась чуть более трёх часов.

Во время поездки Уиткофф также встретился с американцем Стивеном Хаббардом, освобождённым из российской колонии. В разговоре с ним спецпосланник Трампа отметил роль Кирилла Дмитриева в решении вопроса о возвращении гражданина США на родину.

Ранее Life.ru публиковал кадры встречи Уиткоффа и Дмитриева с освобождённым американцем Хаббардом. Во время беседы американский спецпосланник поблагодарил за содействие освобождению Хаббарда.