Историк и публицист Евгений Понасенков в свойственной ему ироничной манере представил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа человеком, который даже во время дипломатических встреч мысленно подсчитывает стоимость окружающих его вещей. В интервью Telegram-каналу «Беспощадный пиарщик» маэстро назвал американского переговорщика персонажем типа «купи-продай», а самого Дональда Трампа, напротив, охарактеризовал как дорогого и драгоценного человека.

«Уиткоффа я обожаю! А я прекрасно его вижу. Театрально это персонаж изумительный», — признался Понасенков. По его словам, он живо представляет, как американский гость во время экскурсии по Исаакиевскому собору мысленно оценивает камни, материалы и оклады икон, прикидывая, сколько может стоить каждый предмет.

Не менее забавной публицисту показалась воображаемая сцена переговоров Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Понасенков предположил, что за широкой улыбкой американского дипломата скрывается профессиональная привычка бизнесмена оценивать всё вокруг: стол из красного дерева, часы российского лидера, золочёную бронзу и возможные малахитовые вставки. По его шутливой версии, особенно счастлив Уиткофф был бы, если бы что-нибудь из понравившегося ему досталось бесплатно.

При этом Понасенков подчеркнул, что американский спецпосланник интересен ему именно как театральный типаж. Публицист даже допустил, что когда-нибудь из подобных наблюдений может получиться творческий проект. Совсем иначе маэстро высказался о Дональде Трампе. На вопрос интервьюера, не считает ли он американского президента дешёвым, Понасенков ответил категорическим отказом и назвал политика яркой и эффектной личностью.

«Трамп очень во всех смыслах дорогой и драгоценный», — заявил он. Публицист похвалил 80-летнего американского лидера за талант, манеру публичных выступлений и, по его оценке, фантастическую память. Особое впечатление на Понасенкова производят энергия и работоспособность президента США в таком возрасте.

Ранее Life.ru сообщал о завершении переговоров Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле 12 ноября. Представители Вашингтона прибыли в Москву после консультаций России, США и Украины в Абу-Даби. Стороны обсуждали перспективы урегулирования украинского конфликта и вопросы европейской безопасности. В переговорах с российской стороны также участвовали Юрий Ушаков, Владимир Мединский и Кирилл Дмитриев.