Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заинтересовался курткой сборной России, в которой глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретил его и Джареда Кушнера в Москве. Американский переговорщик обратил внимание на необычный наряд российского представителя прямо у трапа самолёта в аэропорту Внуково-2.

Кадры встречи Дмитриев опубликовал 12 ноября в социальной сети X. На записи видно, как Уиткофф с улыбкой рассматривает белую куртку с красным традиционным орнаментом и что-то спрашивает у собеседника. Содержание их короткого разговора не раскрывается.

Сам американский спецпосланник прибыл в российскую столицу в лёгком осеннем пальто, несмотря на снегопад. Его спутник Джаред Кушнер и вовсе вышел из самолёта без верхней одежды — в одной кофте.