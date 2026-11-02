Тревожный инцидент произошёл на одном из важнейших морских маршрутов Ближнего Востока. В Персидском заливе два неизвестных снаряда поразили танкер, следовавший в направлении юго-востока неподалёку от побережья Саудовской Аравии. Информацию о происшествии распространил Центр координации морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).

По данным организации, судно находилось примерно в 72 морских милях к востоку от саудовского города Рас-эль-Хафджи. Оба снаряда попали в левый борт танкера.

«Танкер, следовавший на юго-восток через Персидский залив, был поражён двумя неизвестными снарядами», — сообщили в UKMTO.

При этом происшествие, по предварительной информации, обошлось без человеческих жертв. Сведений о загрязнении окружающей среды не поступало. Кто стоит за атакой и какие повреждения получило судно, пока не уточняется.

В британском координационном центре рекомендовали другим коммерческим судам проявлять повышенную осторожность при прохождении этого участка Персидского залива. Обстоятельства случившегося выясняются.