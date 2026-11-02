UKMTO сообщил об ударе по танкеру у берегов Саудовской Аравии
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Тревожный инцидент произошёл на одном из важнейших морских маршрутов Ближнего Востока. В Персидском заливе два неизвестных снаряда поразили танкер, следовавший в направлении юго-востока неподалёку от побережья Саудовской Аравии. Информацию о происшествии распространил Центр координации морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).
По данным организации, судно находилось примерно в 72 морских милях к востоку от саудовского города Рас-эль-Хафджи. Оба снаряда попали в левый борт танкера.
«Танкер, следовавший на юго-восток через Персидский залив, был поражён двумя неизвестными снарядами», — сообщили в UKMTO.
При этом происшествие, по предварительной информации, обошлось без человеческих жертв. Сведений о загрязнении окружающей среды не поступало. Кто стоит за атакой и какие повреждения получило судно, пока не уточняется.
В британском координационном центре рекомендовали другим коммерческим судам проявлять повышенную осторожность при прохождении этого участка Персидского залива. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о подрыве двух танкеров на морских минах в Ормузском проливе. По утверждению иранских военных, суда пытались пройти по маршруту, который не был согласован с Тегераном. В КСИР также заявили, что один из танкеров после взрыва загорелся.