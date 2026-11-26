Взрыв неизвестного происхождения произошёл в непосредственной близости от танкера в Аравийском море, примерно в 50 морских милях к западу от Дубая. Об инциденте 26 ноября сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По информации ведомства, о случившемся сообщил капитан судна. Неизвестный снаряд взорвался рядом с танкером, однако сам корабль не получил повреждений. Все члены экипажа находятся в безопасности, пострадавших нет. Признаков загрязнения окружающей среды также не обнаружено.

UKMTO рекомендовало проходящим через этот район судам соблюдать осторожность и передавать ведомству сведения о подозрительной активности. Обстоятельства происшествия выясняют компетентные органы.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что три нефтяных танкера загорелись после подрыва на морских минах в районе Ормузского пролива. По версии иранской стороны, после столкновения с минами на судах прогремели сильные взрывы, затем начались пожары. В КСИР утверждают, что американское сопровождение не помогло танкерам избежать подрыва.