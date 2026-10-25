Отказ Владимира Зеленского от мирного соглашения на реалистичных условиях может привести Украину к капитуляции и поставить под угрозу её государственность. Такое мнение высказала бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в соцсети X.

По её оценке, у страны недостаточно экономических и демографических ресурсов для достижения военной победы. Продолжение конфликта, считает Мендель, лишь усугубляет положение и сокращает возможности Киева добиться приемлемых договорённостей.

«Если Зеленский сейчас не согласится на сделку на реалистичных условиях, Украина будет вынуждена капитулировать», — предупредила она.

Бывшая представительница президентской команды также резко раскритиковала нынешнюю политику украинских властей. По её словам, бесчеловечность фактически превратилась в государственную стратегию, которую активно продвигают в обществе.

Мендель опасается, что дальнейшее затягивание боевых действий может обернуться для страны не просто территориальными потерями, но и угрозой независимости и суверенитету.

Юлия Мендель уже выступала с критикой подхода Зеленского к мирному урегулированию. Как сообщал Life.ru 23 октября, бывшая пресс-секретарь предложила украинскому лидеру три возможных шага для возобновления переговоров. Среди них — отмена указа, препятствующего переговорам с Владимиром Путиным, и даже добровольная отставка с передачей полномочий председателю Верховной рады.