«Украина будет вынуждена капитулировать»: Экс-пресс-секретарь Зеленского призвала его пойти на сделку
Экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель предупредила о риске капитуляции Украины
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Отказ Владимира Зеленского от мирного соглашения на реалистичных условиях может привести Украину к капитуляции и поставить под угрозу её государственность. Такое мнение высказала бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в соцсети X.
По её оценке, у страны недостаточно экономических и демографических ресурсов для достижения военной победы. Продолжение конфликта, считает Мендель, лишь усугубляет положение и сокращает возможности Киева добиться приемлемых договорённостей.
«Если Зеленский сейчас не согласится на сделку на реалистичных условиях, Украина будет вынуждена капитулировать», — предупредила она.
Бывшая представительница президентской команды также резко раскритиковала нынешнюю политику украинских властей. По её словам, бесчеловечность фактически превратилась в государственную стратегию, которую активно продвигают в обществе.
Мендель опасается, что дальнейшее затягивание боевых действий может обернуться для страны не просто территориальными потерями, но и угрозой независимости и суверенитету.
Юлия Мендель уже выступала с критикой подхода Зеленского к мирному урегулированию. Как сообщал Life.ru 23 октября, бывшая пресс-секретарь предложила украинскому лидеру три возможных шага для возобновления переговоров. Среди них — отмена указа, препятствующего переговорам с Владимиром Путиным, и даже добровольная отставка с передачей полномочий председателю Верховной рады.
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