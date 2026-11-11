В Абу-Даби завершился очередной раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины, после чего начались отдельные консультации с представителями европейских стран. Об изменении формата встречи 11 ноября сообщил источник украинских СМИ, знакомый с ходом обсуждений.

Российская делегация в новом раунде с европейскими чиновниками не участвует. Основной переговорный формат с участием Москвы, Вашингтона и Киева предполагает отдельное обсуждение вопросов урегулирования украинского конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что российская делегация не проводила контактов с представителями Европы в первый день переговоров в Абу-Даби. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил отсутствие таких встреч и пояснил, что Москва их не планировала. Европейские представители при этом находились в столице ОАЭ для отдельных консультаций.