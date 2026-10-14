Украина недополучила 8,3 млрд долларов финансовой помощи от Запада

По итогам первого полугодия Украина столкнулась с существенным дефицитом внешней финансовой поддержки, недополучив от международных партнёров более 8,3 миллиарда долларов. Согласно расчётам национального министерства финансов, Киев рассчитывал на поступление 27 миллиардов долларов, однако фактический объём макрофинансовой помощи составил лишь около 18,7 миллиарда.

На протяжении практически всех первых шести месяцев реальные поступления критически отставали от планового среднемесячного показателя в 4,5 миллиарда долларов. Если в январе внешнее финансирование достигло 2,4 миллиарда, то к весне динамика резко ухудшилась: 1,5 миллиарда в феврале, 1,7 миллиарда в марте, 1,3 миллиарда в апреле и антирекордные 0,5 миллиарда долларов в мае.

Острый кассовый разрыв начала года украинским властям пришлось в экстренном порядке перекрывать за счет внутренних ресурсов, изначально зарезервированных под финансирование бюджета на конец года. Ситуацию удалось стабилизировать лишь в июне, когда Евросоюз перечислил Киеву 11,3 миллиарда долларов в рамках первого транша масштабного двухгодичного кредитного пакета общим объемом 90 миллиардов евро.

Ранее Life.ru писал, что МВФ продолжает требовать от Киева неукоснительного соблюдения взятых обязательств. Согласно свежим данным, опубликованным на официальном портале структуры, украинской стороне выставлен очередной крупный счёт. Речь идет о сумме в 169,7 миллиона долларов, которая направляется на погашение займа, открытого в 2022 году по специальной линии ускоренной поддержки (RFI).