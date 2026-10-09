Украина объявила митрополита Тихона в розыск: Претензии СБУ появились ещё в сентябре
СБУ объявила в розыск митрополита Симферопольского и Крымского Тихона Шевкунова
Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Служба безопасности Украины объявила в розыск митрополита Симферопольского и Крымского Тихона Шевкунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинского МВД.
В сентябре СБУ заочно предъявила священнослужителю РПЦ обвинения по двум статьям украинского Уголовного кодекса. Речь идёт о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также оправдании проведения СВО и прославлении её участников.
Митрополит Тихон также находится в базе данных украинского сайта «Миротворец». Его внесли туда в ноябре 2017 года.
Основатели ресурса тогда обвинили Шевкунова в «преступлениях против Украины» и распространении «российской пропаганды».
С октября 2023 года Тихон Шевкунов возглавляет Крымскую митрополию РПЦ. До этого он много лет руководил Псково-Печерским монастырём в Псковской области.
Ситуация с митрополитом Тихоном обострилась после того, как украинские правоохранительные органы начали преследование российского священнослужителя. В сентябре Life.ru сообщал, что СБУ заочно предъявила митрополиту Симферопольскому и Крымскому обвинения по двум статьям украинского УК.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.