«Спасибо, что приютили»: Митрополит Тихон обратился к сербам после смерти иеромонаха Романа

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) обратился к сербам со словами благодарности за приют после смерти иеромонаха Романа (Матюшина), который писал песни для российских артистов. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Спасибо вам, что приютили одиноко идущего. Псковщина, прими своего иеромонаха в Ветровскую землю», — написал он.

В 2012 году Роман получил Всероссийскую православную литературную премию имени Александра Невского «За вклад в русскую поэзию», а в 2015 году — золотую медаль имени Пушкина «За выдающийся вклад в литературу».

О смерти священника, поэта, автора духовных песен и иеромонаха Романа (Матюшина) стало известно 20 мая. В миру его звали Александр Матюшин-Правдин, он родился в Брянской области 16 ноября 1954 года. Ещё в юности он начал писать стихи, учился на филологическом факультете Калмыцкого университета, затем поступил в Вильнюсский Свято-Духов монастырь, а после принял монашеский постриг в Псково-Печерской обители. По словам Тихона, иеромонах Роман ехал умирать на Родину.