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Опубликовано 14 сентября, 15:04

Украина подтвердила участие в «Евровидении-2027» в Болгарии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украина будет участвовать в «Евровидении-2027», которое примет болгарский Бургас. Представителя страны определят по итогам национального отбора. О принятом решении объявило общественное вещание страны, передаёт «Интерфакс-Украина».

Организаторы признали, что подготовка конкурса пройдёт в непростых условиях. Среди возможных трудностей они назвали проблемы с безопасностью и вызовы зимнего периода.

«В этих условиях мы сделаем всё возможное, чтобы украинские исполнители представили свои песни», — говорится в заявлении «Суспильного».

Победителя национального отбора выберут зрители. Именно он получит право выступить от страны на крупнейшем европейском песенном конкурсе.

Канада впервые примет участие в «Евровидении» в 2027 году
Канада впервые примет участие в «Евровидении» в 2027 году

Предстоящее «Евровидение» станет 71-м по счёту. Life.ru ранее сообщал, что конкурс впервые пройдёт в Болгарии: полуфиналы состоятся 11 и 13 мая, а финал — 15 мая.

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Николь Вербер
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