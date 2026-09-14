Украина подтвердила участие в «Евровидении-2027» в Болгарии
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украина будет участвовать в «Евровидении-2027», которое примет болгарский Бургас. Представителя страны определят по итогам национального отбора. О принятом решении объявило общественное вещание страны, передаёт «Интерфакс-Украина».
Организаторы признали, что подготовка конкурса пройдёт в непростых условиях. Среди возможных трудностей они назвали проблемы с безопасностью и вызовы зимнего периода.
«В этих условиях мы сделаем всё возможное, чтобы украинские исполнители представили свои песни», — говорится в заявлении «Суспильного».
Победителя национального отбора выберут зрители. Именно он получит право выступить от страны на крупнейшем европейском песенном конкурсе.
Предстоящее «Евровидение» станет 71-м по счёту. Life.ru ранее сообщал, что конкурс впервые пройдёт в Болгарии: полуфиналы состоятся 11 и 13 мая, а финал — 15 мая.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.