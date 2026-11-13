Украина потеряла почти 400 локомотивов с начала текущего года
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Украинские железные дороги с начала 2026 года потеряли почти 400 локомотивов. Всего с февраля 2022 года повреждения получили 630 единиц тягового подвижного состава. Такие данные привёл министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.
«С начала 2022 года Украина потеряла 630 локомотивов, почти 400 из них — в этом году», — заявил глава ведомства.
По словам министра, интенсивность ударов по железнодорожной инфраструктуре продолжает увеличиваться. Он не исключил дальнейшего роста числа повреждённых локомотивов, вагонов и других объектов транспортной сети.
«В этом месяце уже зафиксировано 15 случаев повреждения подвижного состава», — добавил Калашник.
Ранее министр сообщал, что украинские железные дороги ежемесячно теряют работоспособность от 37 до 40 локомотивов. При этом значительная часть повреждённой техники, по его оценке, восстановлению не подлежит.
В сентябре Калашник приводил более низкие показатели: тогда с начала 2026 года насчитывалось 310 повреждённых локомотивов. Таким образом, за последние месяцы число пострадавших машин существенно увеличилось.
На фоне повреждений железнодорожной инфраструктуры украинские власти ищут возможности пополнения локомотивного парка. В частности, рассматриваются закупки новой и подержанной техники, а также усиление защиты депо и железнодорожных узлов.
Ранее Life.ru сообщал, что железные дороги Украины потеряли значительную часть подвижного состава. По оценке украинского политолога Павла Гай-Нижника, озвученной в сентябре, парк «Укрзализныци» сократился на 40%. Он также указывал на повреждение железнодорожной инфраструктуры в различных регионах страны.