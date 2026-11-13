Украинские железные дороги с начала 2026 года потеряли почти 400 локомотивов. Всего с февраля 2022 года повреждения получили 630 единиц тягового подвижного состава. Такие данные привёл министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

«С начала 2022 года Украина потеряла 630 локомотивов, почти 400 из них — в этом году», — заявил глава ведомства.

По словам министра, интенсивность ударов по железнодорожной инфраструктуре продолжает увеличиваться. Он не исключил дальнейшего роста числа повреждённых локомотивов, вагонов и других объектов транспортной сети.

«В этом месяце уже зафиксировано 15 случаев повреждения подвижного состава», — добавил Калашник.

Ранее министр сообщал, что украинские железные дороги ежемесячно теряют работоспособность от 37 до 40 локомотивов. При этом значительная часть повреждённой техники, по его оценке, восстановлению не подлежит.

В сентябре Калашник приводил более низкие показатели: тогда с начала 2026 года насчитывалось 310 повреждённых локомотивов. Таким образом, за последние месяцы число пострадавших машин существенно увеличилось.

На фоне повреждений железнодорожной инфраструктуры украинские власти ищут возможности пополнения локомотивного парка. В частности, рассматриваются закупки новой и подержанной техники, а также усиление защиты депо и железнодорожных узлов.