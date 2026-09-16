Украина потребовала вынести матч Финляндия — Белоруссия из Хельсинки

Посольство Украины направило МИД Финляндии дипломатическую ноту из-за решения провести матч сборных Финляндии и Белоруссии в Хельсинки. Встреча Лиги наций УЕФА назначена на 29 сентября, сообщает Helsingin Sanomat.

Украинский посол Михаил Выдойник выразил недовольство выбором Олимпийского стадиона в Хельсинки. По его мнению, проведение игры в финской столице «противоречит последовательной поддержке Украины со стороны Финляндии». Дипломат призвал перенести встречу за пределы страны.

Речь идёт о домашнем матче финской сборной, поэтому под нейтральным полем подразумевается стадион за пределами Финляндии. В марте местная футбольная ассоциация действительно планировала организовать игру на нейтральной территории, однако позднее изменила решение.

Выбор Хельсинки в ассоциации объяснили политикой Международного олимпийского комитета, допускающего белорусских спортсменов к международным соревнованиям при определённых условиях. Также учитывались спортивный принцип, преимущество своего поля и позиция финских болельщиков.

Финская сторона намерена направить чистую выручку от продажи билетов на гуманитарную помощь украинцам. Ответный матч, в котором хозяином поля будет считаться Белоруссия, состоится в Будапеште.

Белоруссия и Финляндия выступают в первой группе лиги С вместе со сборными Албании и Сан-Марино. Команды проведут по шесть матчей на групповом этапе.

Ранее новая форма сборной Хорватии по футболу вызвала недовольство части сербских болельщиков из-за глаголицы, встроенной в знаменитую красно-белую клетку. Спор разгорелся из-за попытки представить древнейший славянский алфавит как элемент именно хорватского национального наследия.