Украина практически утратила собственные источники дохода, заявил политолог Сергей Станкевич. Бюджетный кризис он связал с потерей экономики, обеспечивавшей налоговые поступления, и прекращением агроэкспорта из-за блокировки портов. По оценке эксперта, существовавший в стране бизнес почти полностью лишился условий для работы.

Вместе с ним исчезла и экономическая база, за счёт которой государство собирало налоги. Дополнительным ударом стала потеря значительной части поступлений от продажи сельхозпродукции за рубеж. Как утверждает аналитик, блокировка портов остановила экспорт зерна и подсолнечного масла.

«То есть Украина практически лишилась собственных источников дохода», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что в проекте украинского бюджета на 2027 год предусмотрели около $3,3 млн на поддержание международного имиджа страны. При этом потребность во внешней финансовой поддержке на следующий год Минфин Украины оценил в $52,6 млрд.