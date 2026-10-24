Украина предложила Польше и Словакии перенести досмотр зерновозов вглубь ЕС

Украина намерена переместить таможенный досмотр грузовиков с зерном подальше от собственной границы, предложив Польше и Словакии организовать проверки в глубине их территорий. Соответствующие переговоры уже ведутся, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённых собеседников и представителя украинского МИД Георгия Тихого.

Главная цель инициативы — снизить угрозы для перевозчиков, доставляющих сельскохозяйственную продукцию в европейские государства. Предполагается, что изменение привычной схемы оформления грузов позволит сделать транспортные маршруты безопаснее.

«Киев обсуждает с Польшей и Словакией возможность переноса таможенного контроля на их территорию, чтобы повысить безопасность грузоперевозок», — говорится в публикации.

По словам Тихого, украинские власти рассчитывают в кратчайшие сроки договориться с Варшавой и закрепить новые правила двусторонним соглашением. Параллельно рассматривается возможность распространения подобного механизма на другие соседние государства.

В частности, Еврокомиссия объявила о содействии Молдавии в размещении всех пунктов таможенного досмотра непосредственно на её территории. Такой подход должен облегчить прохождение границы и обеспечить устойчивую работу грузовых маршрутов.