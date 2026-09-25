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Регион
Опубликовано 25 сентября, 06:16

КПП «пакуют чемоданы»: Украина обсуждает перенос погранпереходов за рубеж

«Страна.ua»: Украина может перенести часть КПП в другие страны

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украина обсуждает с соседними государствами возможность переноса части пограничных пунктов пропуска на их территорию. Киев рассматривает такой вариант из-за обстрелов приграничной инфраструктуры, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на первого замминистра развития общин и территорий Сергея Деркача.

По словам чиновника, речь идёт о создании совместных КПП, которые позволят продолжать оформление людей и грузов даже при повреждении объектов на украинской стороне. Переговоры уже ведутся с соседними странами.

Одним из преимуществ нового формата Деркач назвал ускорение международных перевозок. Объединение пограничных и таможенных процедур должно сократить время прохождения контроля и обеспечить бесперебойную работу логистических маршрутов.

В качестве примера замминистра привёл Польшу, где уже действуют несколько совместных погранпереходов. Аналогичные механизмы используются и на молдавском направлении.

При этом Киев рассматривает возможность расширить подобную практику на другие соседние государства. Конкретные пункты, которые могут перенести, и сроки реализации инициативы пока не объявлены.

Польша усилит границу с Украиной дополнительными подразделениями армии
Польша усилит границу с Украиной дополнительными подразделениями армии

Ранее Life.ru сообщал, что Польша дважды эвакуировала пункты пропуска на границе с Украиной из-за угрозы беспилотников. Кроме того, украинская Госпогранслужба ввела временную приостановку работы КПП во время воздушных тревог. Ограничения распространяются на все участки границы.

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Дарья Денисова
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