КПП «пакуют чемоданы»: Украина обсуждает перенос погранпереходов за рубеж

Украина обсуждает с соседними государствами возможность переноса части пограничных пунктов пропуска на их территорию. Киев рассматривает такой вариант из-за обстрелов приграничной инфраструктуры, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на первого замминистра развития общин и территорий Сергея Деркача.

По словам чиновника, речь идёт о создании совместных КПП, которые позволят продолжать оформление людей и грузов даже при повреждении объектов на украинской стороне. Переговоры уже ведутся с соседними странами.

Одним из преимуществ нового формата Деркач назвал ускорение международных перевозок. Объединение пограничных и таможенных процедур должно сократить время прохождения контроля и обеспечить бесперебойную работу логистических маршрутов.

В качестве примера замминистра привёл Польшу, где уже действуют несколько совместных погранпереходов. Аналогичные механизмы используются и на молдавском направлении.

При этом Киев рассматривает возможность расширить подобную практику на другие соседние государства. Конкретные пункты, которые могут перенести, и сроки реализации инициативы пока не объявлены.