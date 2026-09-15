На Украине начали приостанавливать работу погранпунктов при воздушной тревоге

Украинские погранпункты могут временно прекращать пропуск людей и транспорта при воздушной угрозе. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. По его словам, данный порядок распространяется на все участки государственной границы вне зависимости от региона.

«Такие мероприятия действуют на всех участках границы — независимо от региона и уровня воздушной угрозы», — приводит слова Демченко издание «Страна.ua».

Во время приостановки операций находящихся на КПП людей стараются максимально быстро рассредоточить и направить в безопасные места. После отбоя тревоги оформление граждан и транспорта возобновляется.

Ранее Life.ru сообщал о временном закрытии КПП «Виноградовка» на границе Украины и Молдавии. Работа пункта пропуска была остановлена после взрывов и пожара, повредивших его инфраструктуру. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш позднее заявил, что Варшава планирует расширить участие армии в охране границы с Украиной, направив туда дополнительные подразделения. По его словам, поддержку пограничникам окажут инженерные и оперативные войска. Военные будут задействованы на этом участке активнее, чем прежде. Сколько именно человек привлекут к такой работе, глава ведомства не уточнил.