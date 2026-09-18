Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября, 13:13

Украина прекратила соглашение с Белоруссией об оповещении о ядерных авариях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Happy Johnny

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Happy Johnny

Украинское правительство прекратило действие соглашения с Белоруссией об оперативном оповещении в случае ядерной аварии. Решение также затрагивает сотрудничество двух стран в сфере радиационной безопасности. Соответствующее постановление № 1140 украинский кабмин принял 17 сентября.

Соглашение между правительствами Украины и Белоруссии было подписано 16 октября 2001 года в Киеве. Документ регулировал обмен экстренной информацией при ядерных авариях и взаимодействие в области радиационной безопасности.

Белоруссию в 2020 году пытались оторвать от России, заявил Лукашенко
Белоруссию в 2020 году пытались оторвать от России, заявил Лукашенко

Ранее Life.ru рассказывал, что правительство Украины ввело специальный режим в километровой полосе вдоль границы с Россией и Белоруссией. Документ запрещает на данной территории свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение граждан и работы, не связанные с боевыми действиями.

Угроза ядерной безопасности на Украине сохраняется прежде всего вокруг Запорожской АЭС, которая с 2022 года неоднократно оказывалась в зоне боевых действий. ВСУ регулярно обстреливают станцию, её город-спутник Энергодар и связанную с ЗАЭС инфраструктуру. Россия предупреждает, что такие действия способны привести к тяжёлой радиационной аварии. В мае 2026 года МИД РФ вновь заявил о продолжающихся атаках Киева на российские объекты атомной энергетики, отдельно упомянув Запорожскую АЭС. МАГАТЭ, чьи специалисты постоянно находятся на станции, неоднократно фиксировало взрывы и повреждения в её районе и предупреждало о крайне хрупкой ситуации с ядерной безопасностью. Особую опасность представляет повреждение внешних линий электропередачи: даже остановленным реакторам необходимо электроснабжение для работы систем охлаждения и других функций безопасности.

Главные решения зарубежных властей, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar