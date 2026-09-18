Украина прекратила соглашение с Белоруссией об оповещении о ядерных авариях
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Украинское правительство прекратило действие соглашения с Белоруссией об оперативном оповещении в случае ядерной аварии. Решение также затрагивает сотрудничество двух стран в сфере радиационной безопасности. Соответствующее постановление № 1140 украинский кабмин принял 17 сентября.
Соглашение между правительствами Украины и Белоруссии было подписано 16 октября 2001 года в Киеве. Документ регулировал обмен экстренной информацией при ядерных авариях и взаимодействие в области радиационной безопасности.
Ранее Life.ru рассказывал, что правительство Украины ввело специальный режим в километровой полосе вдоль границы с Россией и Белоруссией. Документ запрещает на данной территории свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение граждан и работы, не связанные с боевыми действиями.
Угроза ядерной безопасности на Украине сохраняется прежде всего вокруг Запорожской АЭС, которая с 2022 года неоднократно оказывалась в зоне боевых действий. ВСУ регулярно обстреливают станцию, её город-спутник Энергодар и связанную с ЗАЭС инфраструктуру. Россия предупреждает, что такие действия способны привести к тяжёлой радиационной аварии. В мае 2026 года МИД РФ вновь заявил о продолжающихся атаках Киева на российские объекты атомной энергетики, отдельно упомянув Запорожскую АЭС. МАГАТЭ, чьи специалисты постоянно находятся на станции, неоднократно фиксировало взрывы и повреждения в её районе и предупреждало о крайне хрупкой ситуации с ядерной безопасностью. Особую опасность представляет повреждение внешних линий электропередачи: даже остановленным реакторам необходимо электроснабжение для работы систем охлаждения и других функций безопасности.
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