Украина просит Евросоюз оплатить закупку комплексов Patriot PAC-3

Украина обратилась к Евросоюзу с требованием о выделении многомиллиардной финансовой помощи. Деньги планируется направить на закупку средств противовоздушной обороны, включая ракеты для комплексов Patriot PAC-3.

Урсула фон дер Ляйен подтвердила получение заявки, отметив, что государства-члены уже изучают данный документ.

«Сегодня я могу подтвердить, что мы получили новый запрос на выплату. Речь идёт о нескольких миллиардах евро, которые должны покрыть потребности украинской противовоздушной обороны», — заявила глава Еврокомиссии.

Она добавила, что процесс согласования движется в позитивном ключе. При этом конкретные сроки поступления транша пока не уточняются, так как решение зависит от консенсуса внутри объединения.

Ранее дипломатическое ведомство ЕС признало отсутствие ощутимых результатов в обсуждениях с союзниками по вопросу передачи боеприпасов. Кая Каллас подчеркнула, что переговоры о поставках снарядов, даже тех, у которых подходит к концу срок эксплуатации, проходят крайне сложно. Сейчас судьба инициативы зависит от позиции отдельных стран — членов организации. Если сторонам удастся прийти к соглашению, новые финансовые вливания станут критическим подспорьем для укрепления щита над территорией страны.