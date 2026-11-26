На Украине проведут масштабную проверку персональных данных всех мужчин в возрасте от 17 до 60 лет. Соответствующее поручение содержится в постановлении Кабмина.

Для актуализации сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах Минобороны воспользуется информационными ресурсами Государственной миграционной службы и демографического реестра. Военное ведомство получит идентификационные номера налогоплательщиков, реквизиты паспортов и адреса регистрации граждан. Кроме того, будут переданы сведения о гражданстве и уникальные номера записей в государственных базах.

Отдельно предусмотрена передача информации о лицах, оформляющих документы для постоянного проживания за рубежом. В распоряжение министерства также поступят цифровые фотографии мужчин. По завершении сверки в систему воинского учёта внесут соответствующие изменения.

Ранее стало известно, что Киев рассматривает возможность ужесточения мобилизационных мер. По данным предоставленными российскими силовыми структурами, сотрудникам территориальных центров комплектования могут расширить полномочия. Предполагаемые нововведения связывают с необходимостью ускоренного пополнения личного состава ВСУ.