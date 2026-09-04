Украина решила выйти из ряда соглашений в рамках СНГ

Кабмин Украины внёс в Верховную раду законопроект о прекращении действия нескольких международных соглашений, заключённых с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. Документ предусматривает выход Киева из ряда договоров в энергетической, торговой и производственной сферах.

Как сообщил представитель Правительства Украины в парламенте Тарас Мельничук, инициатива касается соглашений, заключённых в разные годы. Среди них — договорённости с Россией о взаимозачёте задолженности за энергоресурсы, резервных поставках газа и финансировании достройки атомных электростанций.

Кроме того, Киев планирует выйти из нескольких документов СНГ. В их числе соглашения о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов, борьбе с недобросовестными товарными знаками, передаче образцов наркотических средств и поддержке производственной кооперации.

«Кабмином зарегистрирован в Верховной раде проект закона о прекращении действия, выходе и денонсации международных договоров Украины, заключённых Правительством Украины с Правительствами Российской Федерации, Республики Беларусь и в рамках Содружества Независимых Государств», – заявил Мельничук.

Украинские власти в последние годы неоднократно объявляли о выходе из соглашений с Россией, Белоруссией и рядом других стран. Новая инициатива продолжает курс Киева на сокращение договорной базы, связанной с СНГ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о сложной для Киева ситуации на линии боевого соприкосновения. По её словам, украинские власти сталкиваются с потерями позиций и вынуждены усиливать мобилизационные меры.