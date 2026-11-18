Украина, США и Корейский полуостров: Путин и Си перешли к обсуждению мировой политики
Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры в узком составе за рабочим завтраком
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжили переговоры в узком составе за рабочим завтраком в китайском Шэньчжэне. Главными темами этой части встречи станут международная политика, украинский конфликт и отношения с США.
Переговоры проходят в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» на вилле «Цилиньюань». К обсуждению в узком кругу присоединились глава МИД России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков.
Особое внимание лидеры уделят ситуации вокруг Украины. Путин также намерен рассказать китайскому коллеге о последних контактах с Вашингтоном, включая итоги трёхсторонних переговоров представителей России, США и Украины, которые состоялись 10–11 ноября в Абу-Даби.
В повестку рабочего завтрака вошли и другие вопросы международной безопасности. В частности, стороны планируют обсудить ситуацию на Корейском полуострове и стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Кроме того, как ранее допускал Ушаков, Путин и Си Цзиньпин могут затронуть подготовку предстоящей трёхсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры лидеров России, Китая и Соединённых Штатов запланированы на 19 ноября на полях саммита АТЭС.
Подготовка этой встречи уже стала одной из центральных тем саммита. Life.ru рассказывал, что Юрий Ушаков назвал переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина «самым забойным мероприятием» АТЭС. По словам помощника российского президента, часть вопросов повестки уже согласована, а Москва и Вашингтон дополнительно прорабатывают возможность отдельного контакта двух лидеров.