Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжили переговоры в узком составе за рабочим завтраком в китайском Шэньчжэне. Главными темами этой части встречи станут международная политика, украинский конфликт и отношения с США.

Переговоры проходят в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» на вилле «Цилиньюань». К обсуждению в узком кругу присоединились глава МИД России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков.

Особое внимание лидеры уделят ситуации вокруг Украины. Путин также намерен рассказать китайскому коллеге о последних контактах с Вашингтоном, включая итоги трёхсторонних переговоров представителей России, США и Украины, которые состоялись 10–11 ноября в Абу-Даби.

В повестку рабочего завтрака вошли и другие вопросы международной безопасности. В частности, стороны планируют обсудить ситуацию на Корейском полуострове и стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, как ранее допускал Ушаков, Путин и Си Цзиньпин могут затронуть подготовку предстоящей трёхсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры лидеров России, Китая и Соединённых Штатов запланированы на 19 ноября на полях саммита АТЭС.