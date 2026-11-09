За первые шесть месяцев 2026 года число выездов граждан Украины за границу превысило количество возвращений на 244,3 тысячи. В ближайшие месяцы страну могут покинуть ещё десятки тысяч человек из-за проблем с электричеством, отоплением и водоснабжением. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на украинскую правительственную статистику.

По данным пограничной службы Украины, с января по июнь граждане страны совершили около 7,13 миллиона выездов за границу, тогда как количество возвращений составило 6,89 миллиона. Разница между этими показателями достигла 244,3 тысячи.

При этом речь идёт о разнице между числом пересечений границы, а не об окончательном количестве эмигрантов. Часть выехавших может вернуться позднее.

The Times отмечает, что с наступлением холодов ситуация может ухудшиться. Повреждения энергетической инфраструктуры, перебои с подачей света, тепла и воды способны вынудить новые семьи искать временное убежище за рубежом.

Массовый отъезд населения усугубляет демографические проблемы Украины. По оценкам, приведённым британским изданием, на подконтрольной Киеву территории проживают около 28,5 миллиона человек. До начала СВО в 2022 году население страны оценивалось примерно в 41 миллион.

Ранее Life.ru сообщал, что численность населения Украины к середине 2026 года сократилась до 28,5 миллиона человек. Директор украинского Института демографии Элла Либанова заявила, что это на полмиллиона меньше предыдущей оценки. Одной из основных причин сокращения населения она назвала отъезд граждан за границу.