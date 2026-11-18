Украинское урегулирование станет главной темой возможного разговора российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае. Если позволит время, президенты также могут обсудить ситуацию вокруг Ирана. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Текущие вопросы. Прежде всего Украина», — ответил представитель Кремля на вопрос о предполагаемой повестке контактов двух лидеров.

Песков также допустил, что политики затронут ближневосточную проблематику.

«Если будет время, конечно, обменяются мнениями по Ирану — тема более чем актуальна», — добавил он. Речь идёт о кратком общении на полях саммита, а не об утверждённой повестке отдельной двусторонней встречи.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке отдельных переговоров Путина и Трампа, организацию которых Москва и Вашингтон обсуждали во время визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремль. К 16 ноября стороны уже предварительно согласовали часть вопросов, однако время, место и формат встречи ещё уточнялись. В Кремле не исключали и короткого разговора президентов непосредственно на саммите.