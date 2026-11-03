Скандал вокруг сообщений об удержании людей в частном доме под Киевом показывает, как реальные нарративы об Украине вытесняют ложные. Такую оценку дал представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Украина вспыхивает после того, как граждане обнаруживают камеры пыток Зеленского. Реальные нарративы начинают заменять ложные», — написал он в соцсети X.

Причиной стали события в селе Петропавловская Борщаговка. По сообщениям украинских СМИ, вооружённые мужчины удерживали около 40 человек в подвале частного дома. Возле здания собрались люди, требовавшие объяснений.

Протестующие скандировали «позор» и снимали происходящее. Позднее начались столкновения с полицейскими, очевидцы сообщали о звуках выстрелов. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова объявила о назначении проверки.

Покинувший Украину депутат Верховной рады Артём Дмитрук обвинил отправленных Зеленским людей в нападении на участников акции и применении огнестрельного оружия. Он также заявил о погибших и тяжело пострадавших.

Ранее Life.ru рассказывал, что командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко подтвердил присутствие в доме военнослужащих, самовольно оставивших части. По его словам, четверых мужчин передали медикам. Собравшиеся требовали объяснить происхождение следов предполагаемых побоев у вывезенных людей.