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Опубликовано 14 октября, 02:40

Украина выделила более $1,33 млрд на выплаты военным и военные закупки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Happy Johnny

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Happy Johnny

Украинское правительство увеличило финансирование армии на 60 млрд гривен (1,33 млрд долларов США). Основную часть средств направят на денежное обеспечение военнослужащих, остальное — на вооружение, связь и обслуживание техники, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Из общей суммы 43,5 млрд гривен предусмотрены для выплат военным и поддержки их семей. На боеприпасы, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и связи, ремонт и модернизацию техники выделят ещё 16,6 млрд гривен. Корецкий пояснил, что дополнительное финансирование необходимо для своевременных расчётов с военнослужащими и обеспечения подразделений, участвующих в боевых действиях.

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Ранее Life.ru писал, что МВФ продолжает требовать от Киева неукоснительного соблюдения взятых обязательств. Согласно свежим данным, опубликованным на официальном портале структуры, украинской стороне выставлен очередной крупный счёт. Речь идет о сумме в 169,7 миллиона долларов, которая направляется на погашение займа, открытого в 2022 году по специальной линии ускоренной поддержки (RFI).

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