Украина выделила более $1,33 млрд на выплаты военным и военные закупки

Украинское правительство увеличило финансирование армии на 60 млрд гривен (1,33 млрд долларов США). Основную часть средств направят на денежное обеспечение военнослужащих, остальное — на вооружение, связь и обслуживание техники, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Из общей суммы 43,5 млрд гривен предусмотрены для выплат военным и поддержки их семей. На боеприпасы, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и связи, ремонт и модернизацию техники выделят ещё 16,6 млрд гривен. Корецкий пояснил, что дополнительное финансирование необходимо для своевременных расчётов с военнослужащими и обеспечения подразделений, участвующих в боевых действиях.

Ранее Life.ru писал, что МВФ продолжает требовать от Киева неукоснительного соблюдения взятых обязательств. Согласно свежим данным, опубликованным на официальном портале структуры, украинской стороне выставлен очередной крупный счёт. Речь идет о сумме в 169,7 миллиона долларов, которая направляется на погашение займа, открытого в 2022 году по специальной линии ускоренной поддержки (RFI).