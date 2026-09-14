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Опубликовано 14 сентября, 17:43

Украина задумала перенести часть продовольственных складов за границу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украина рассматривает возможность хранить часть продовольствия на складах за пределами страны, но рядом с границей. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По задумке властей, такое размещение позволит при необходимости быстро доставлять нужные партии продуктов к местам потребления. Украинские компании смогут подобрать подходящие помещения для аренды или покупки. Сам проект пока находится на стадии проработки.

Минагрополитики уже запросило у бизнеса информацию о том, какие именно складские мощности ему необходимы и есть ли на примете подходящие варианты. Одновременно ведомство вместе с МИД пытается наладить прямые контакты между украинскими компаниями и владельцами зарубежных площадок. К поиску возможных складов подключили и посольства Незалежной.

Отдельно власти разбираются с юридической стороной вопроса. Сейчас выясняется, потребует ли перенос складских мощностей изменений в законодательстве Украины, Евросоюза или Молдавии. Конкретные зарубежные площадки для хранения продовольствия пока не названы.

До 7 млн гектаров: На Украине готовятся сокращать посевы из-за проблем с экспортом
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Напомним, в супермаркетах Киева появились перебои с продуктами, часть полок остаётся полупустой из-за проблем с логистикой и повреждённой складской инфраструктуры. В одном из супермаркетов сети Novus журналисты The Guardian зафиксировали пустые секции с товарами. Пенсионерка Валентина Свешникова рассказала изданию, что уже заметила подорожание ряда продуктов и назвала нынешнюю ситуацию мучительной и невыносимой.

Главные события вокруг украинского конфликта и его последствий — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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