Полупустые полки и рост цен: Проблемы с продуктами в Киеве близки к апогею

В киевских супермаркетах возникли перебои с продуктами, а часть полок остаётся полупустой из-за проблем с логистикой и повреждения складской инфраструктуры. Об этом пишет британская газета The Guardian, корреспондент которой посетила магазины украинской столицы.

В одном из супермаркетов Novus журналисты зафиксировали пустые секции с товарами. 68-летняя пенсионерка Валентина Свешникова рассказала изданию, что уже заметила подорожание ряда продуктов. По её словам, нынешняя ситуация делает жизнь «мучительной и невыносимой».

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил газете, что повреждены или серьёзно пострадали логистические центры крупнейших торговых сетей страны, включая Novus, ATB, «Сильпо» и «Фора». По его оценке, происходящее может дополнительно поднять цены на продукты примерно на 2,5%.

Представители бизнеса дают более тревожные прогнозы. Сооснователь компании Bureau of Wine Дмитрий Крымский рассказал, что один из его складов под Киевом 1 сентября потерял товаров примерно на €4 млн. По его словам, компания теперь рассматривает распределение запасов между несколькими объектами, использование подземных хранилищ и даже перенос части складов в соседние страны. Для его бизнеса перестройка логистики может привести примерно к 5-процентному росту цен.

При этом Крымский подчеркнул, что проблема связана не столько с физической нехваткой продовольствия, сколько с удорожанием доставки и необходимостью перестраивать цепочки поставок. Guardian также сообщает о повреждениях складов с лекарствами и гуманитарной помощью.

Перебои в магазинах фиксировались и раньше. 1 сентября глава киевского управления Госпродпотребслужбы Анатолий Катеренчук рекомендовал жителям держать дома запас воды и привычных продуктов примерно на неделю-полторы.