Украина заманивает детей из ЕС на родину конфетами и PlayStation, но там их ждёт безнадёга

Украинские дети, временно эвакуированные в страны Евросоюза после начала конфликта, не хотят возвращаться на родину. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на подростков, которых пытались репатриировать.

В 2022 году тысячи сирот и детей, чьи родители были признаны неспособными о них заботиться, вывезли из Украины в страны ЕС. Большинство несовершеннолетних позже вернули обратно, однако более 1,5 тысячи детей всё ещё остаются в Европе.

Один из подростков, 17-летний Денис, рассказал, что перед возвращением власти использовали разные аргументы, чтобы убедить детей согласиться на репатриацию. По его словам, некоторым младшим детям обещали подарки после возвращения.

«Младшим обещали конфеты и PlayStation по прибытии на Украину», — рассказал юноша.

По словам Дениса, детям также говорили, что после возвращения они смогут попасть в новые семьи или воссоединиться с родственниками. Однако подросток утверждает, что эти обещания не всегда могли быть выполнены.

18-летняя Эвелина, которая жила в приёмной семье на Сицилии, заявила, что детям было тяжело возвращаться после жизни в Европе. По её словам, многие опасались, что дома не смогут получить такие же условия. Кроме того, часть вернувшихся детей столкнулась с трудностями и оказалась в учреждениях с тяжёлыми бытовыми условиями. При этом украинские власти заявляли о необходимости возвращения детей из-за вопросов безопасности и воссоединения семей.

Ранее власти Днепропетровской области решили расширить зону, откуда обязательно вывозят несовершеннолетних. В список попали 10 населённых пунктов Богиновской общины Синельниковского района. Оттуда должны уехать 222 семьи — всего 364 ребёнка.