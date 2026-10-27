Украина запустила свой первый спутник связи на ракете SpaceX Илона Маска

Украина при помощи американской компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту первый испытательный спутник собственной системы связи. Аппарат OBRIA NANO уже приступил к работе и проходит запланированные испытания. Об этом сообщает украинское издание Liga.net.

Запуск состоялся 1 октября 2026 года в рамках миссии SpaceX Transporter-18. Спутник доставила на орбиту ракета Falcon 9. О начале его эксплуатации стало известно 27 октября.

Разработкой аппарата занимались украинская компания HIMERA и датская GomSpace. OBRIA NANO должен стать первым элементом будущей независимой украинской сети спутниковой связи.

Сейчас специалисты проверяют возможности оборудования и технологии, необходимые для создания полноценной спутниковой группировки. Результаты испытаний планируют использовать при дальнейшем развёртывании системы OBRIA.

Разработчики объясняют необходимость проекта стремлением снизить зависимость Украины от зарубежной инфраструктуры связи. По их оценке, использование исключительно иностранных технологий создаёт дополнительные риски.

При этом OBRIA NANO пока представляет собой испытательный аппарат, а не полноценную замену действующим спутниковым системам. Создание собственной сети потребует запуска дополнительных спутников и развёртывания наземной инфраструктуры.