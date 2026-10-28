Украине предрекли одну из самых тяжёлых недель за всё время СВО

Предстоящая неделя может стать одной из самых тяжёлых для Украины с начала вооружённого конфликта. С таким прогнозом выступило украинское издание Times of Ukraine.

Авторы публикации связывают возможное обострение с предстоящими политическими событиями в США. В частности, они указывают на промежуточные выборы в Конгресс, назначенные на 3 ноября, и ожидаемые после них переговоры с участием России, Украины и Соединённых Штатов.

Москва может попытаться усилить свои позиции перед предполагаемыми переговорами за счёт увеличения интенсивности ударов по украинской территории. Кроме того, Times of Ukraine со ссылкой на неназванные источники утверждает, что российская стратегическая авиация якобы перемещается к рубежам, с которых могут быть нанесены массированные удары.

Издание предполагает, что такая атака может произойти уже в ближайшие дни.