ВС РФ нанесли 14 мощных ударов по объектам ВСУ за неделю: Что стало целями

Российские войска с 17 по 23 октября нанесли три массированных и 11 групповых ударов по объектам на Украине. Среди поражённых целей — предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры и энергетическая инфраструктура. Кроме того, выведен из строя ряд портовых объектов, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары также пришлись по транспортной инфраструктуре, задействованной в обеспечении ВСУ. Отдельными целями стали предприятия по производству и сборке беспилотников средней и большой дальности, а также места их хранения.

Российские военные также отчитались о поражении складов военно-технического имущества и пунктов временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.

Особое внимание в недельной сводке уделено портовой инфраструктуре. Как отметили в Минобороны, из строя выведены объекты, через которые осуществлялись приём, хранение и распределение грузов военного назначения. Конкретные порты и масштабы повреждений ведомство не уточнило.

Неделей ранее, с 10 по 16 октября, российское военное ведомство сообщало об одном массированном и семи групповых ударах по украинским объектам. Таким образом, количество ударов, указанных в недельных сводках Минобороны, выросло с восьми до 14.

Ранее Life.ru сообщал об ударах российских беспилотников по энергетике, портовой инфраструктуре и морским судам Украины. По данным Минобороны РФ, 22 октября были атакованы объекты, обеспечивавшие работу украинского ВПК и доставку военных грузов.