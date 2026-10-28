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Регион
Опубликовано 28 октября, 08:32

Украинец покусал уличного музыканта в Канаде за то, что тот назвал его русским

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пьяный украинец покусал уличного музыканта в Канаде после того, как тот предположил, что незнакомец является уроженцем России. Перед нападением мужчина дал гитаристу 100 канадских долларов и подарил бутылку вина, сообщает SHOT.

Украинец покусал уличного музыканта в Канаде за то, что тот назвал его русским. Видео © Threads / pixelfuct

Мужчина сначала вручил музыканту 50 долларов, а после короткого разговора добавил ещё столько же. Затем он предложил угадать его национальность. Гитарист обратил внимание на акцент собеседника и назвал его россиянином. В ответ мужчина наклонился к исполнителю и укусил его за щёку до крови. В Сети пострадавшему посоветовали обратиться в больницу и заявить о нападении в полицию.

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Ранее в США украинца приговорили к пяти годам и десяти месяцам тюрьмы за участие в международных атаках с вирусами-вымогателями. Киберпреступники атаковали больницы, госучреждения, юридические фирмы и коммерческие компании. По данным американских властей, 36-летний мужчина был связан с хакерскими группами Hive и Nefilim, занимавшимися вымогательством у организаций по всему миру.

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Тимур Хингеев
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