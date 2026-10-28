Украинца приговорили в США к 70 месяцам тюрьмы за участие в кибератаках

Украинец Артём Стрижак получил пять лет и десять месяцев тюрьмы в США за участие в международных хакерских атаках с использованием вирусов-вымогателей. Жертвами киберпреступников становились больницы, государственные учреждения, юридические фирмы и коммерческие организации. О приговоре сообщило Министерство юстиции США.

Решение вынес федеральный суд в Бруклине 27 октября. По данным американского ведомства, 36-летний Стрижак участвовал в деятельности хакерских группировок Hive и Nefilim, которые занимались вымогательством денег у организаций по всему миру. Злоумышленники проникали в компьютерные сети, блокировали доступ к данным и требовали выкуп за их восстановление.

С июня 2021 года по январь 2023-го участники Hive атаковали около 1,5 тысячи организаций и частных лиц. В числе пострадавших оказались медицинские учреждения, которые из-за блокировки информационных систем не могли нормально принимать пациентов. Одной из больниц пришлось временно отказаться от цифровых технологий и перейти на ручное ведение документации.

Непосредственно Стрижак вместе с сообщниками участвовал как минимум в семи атаках с использованием вируса Hive. Среди их целей были юридические компании, стоматологическая клиника и медицинская организация. Кроме того, украинец сотрудничал с группировкой Nefilim, которой передавал 20% полученных выкупов за предоставление вредоносного программного обеспечения.