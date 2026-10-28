За масштабной утечкой внутренних документов партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может стоять украинский хакер. Об этом заявил заместитель руководителя фракции АдГ в бундестаге Маркус Фронмайер на своей странице в соцсети X.

Фронмайер утверждает, что сведения о возможном украинском следе в кибератаке появились несколько дней назад. Он считает необходимым выяснить, действовал ли предполагаемый злоумышленник самостоятельно или мог получать поддержку со стороны государственных структур Украины.

«И я нахожу всё это особенно интригующим на фоне того, что мы, немцы, заплатили Украине миллиарды евро», — написал парламентарий.

По мнению Фронмайера, возможное участие украинской стороны в похищении партийной переписки следует рассматривать как попытку иностранного вмешательства во внутреннюю политику Германии.

Политик также напомнил о финансовой поддержке Киева со стороны Берлина. Кроме того, он связал свои претензии с подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также выплатой социальных пособий украинским гражданам в Германии.

Фронмайер намерен добиваться парламентской проверки обстоятельств кибератаки. Он хочет установить, могли ли за похищением документов стоять украинские государственные ведомства, заинтересованные в нанесении ущерба крупнейшей оппозиционной фракции бундестага.