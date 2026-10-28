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Опубликовано 28 октября, 01:19

В АдГ допустили причастность украинского хакера к утечке партийных документов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yakupyavuz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yakupyavuz

За масштабной утечкой внутренних документов партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может стоять украинский хакер. Об этом заявил заместитель руководителя фракции АдГ в бундестаге Маркус Фронмайер на своей странице в соцсети X.

Фронмайер утверждает, что сведения о возможном украинском следе в кибератаке появились несколько дней назад. Он считает необходимым выяснить, действовал ли предполагаемый злоумышленник самостоятельно или мог получать поддержку со стороны государственных структур Украины.

«И я нахожу всё это особенно интригующим на фоне того, что мы, немцы, заплатили Украине миллиарды евро», — написал парламентарий.

По мнению Фронмайера, возможное участие украинской стороны в похищении партийной переписки следует рассматривать как попытку иностранного вмешательства во внутреннюю политику Германии.

Политик также напомнил о финансовой поддержке Киева со стороны Берлина. Кроме того, он связал свои претензии с подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также выплатой социальных пособий украинским гражданам в Германии.

Фронмайер намерен добиваться парламентской проверки обстоятельств кибератаки. Он хочет установить, могли ли за похищением документов стоять украинские государственные ведомства, заинтересованные в нанесении ущерба крупнейшей оппозиционной фракции бундестага.

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Ранее сообщалось, что немецкая партия «Альтернатива для Германии» столкнулась с масштабной утечкой электронной переписки после хакерской атаки. Неизвестные злоумышленники разместили в интернете архив, который предположительно содержит 421 179 писем общим объёмом около 281 гигабайта. В материалах упоминались ведущие представители АдГ, включая сопредседателя Алису Вайдель, бывшего руководителя Александра Гауланда и депутата Лейфа-Эрика Хольма. Журналисты, изучившие часть документов, обнаружили среди них копии удостоверений личности, банковские выписки, финансовые счета и сведения о членах региональных отделений партии.

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Антон Голыбин
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