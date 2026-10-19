Украинец вытер обувь флагом Эстонии и получил условный срок

В Эстонии 20-летнего гражданина Украины приговорили к двум месяцам лишения свободы условно за то, что он вытер обувь государственным флагом страны. Кроме того, молодому человеку придётся заплатить 709,5 евро судебных издержек. Такое решение вынес Вируский уездный суд, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Инцидент произошёл 12 октября в Нарвской школе для взрослых. Около 11:18 учащийся зашёл в актовый зал, снял со стойки эстонский флаг и принялся протирать им свою спортивную обувь. Сотрудники учреждения вызвали полицию, которая задержала нарушителя на месте.

В отношении украинца возбудили уголовное дело по статье об осквернении официального символа Эстонской Республики. Уже 14 октября он предстал перед судом, где дело рассмотрели в рамках согласительного производства.

В итоге молодому человеку назначили двухмесячный срок, однако реального заключения удалось избежать. Два дня, проведённые под стражей после задержания, ему зачли в наказание. Оставшийся месяц и 28 дней осуждённому не придётся отбывать, если в течение годичного испытательного срока он не совершит нового умышленного преступления.

Дополнительно суд постановил взыскать с украинца 709 евро 50 центов в пользу государства. На погашение процессуальных расходов ему предоставили один год.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем судебном разбирательстве в Эстонии, где мужчину осудили за надпись «Слава России» на украинском флаге. Инцидент произошёл возле российского посольства в Таллине. 44-летний местный житель написал эти слова маркером на полотнище, закреплённом на ограждении. Харьюский уездный суд признал его виновным в осквернении официального символа иностранного государства и назначил три месяца заключения условно с испытательным сроком в один год. Кроме того, мужчину обязали выплатить 1684,68 евро судебных издержек.