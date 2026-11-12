Украинская фридайвер Екатерина Садурская стала первой женщиной, сумевшей погрузиться на глубину 90 метров без ласт и дыхательного оборудования. Спортсменка установила новый мировой рекорд в дисциплине CNF — погружении с постоянным весом без ласт. Достижение зафиксировали 11 ноября на международных соревнованиях AIDA Blue Element November 2026 в Карибском море.

Садурская совершила погружение на одном вдохе у побережья острова Доминика. В дисциплине CNF спортсмену необходимо самостоятельно опуститься на заданную глубину и вернуться на поверхность, не используя ласты или другие средства движения. Результат подтвердили судьи международных соревнований.

«Сегодня проснулась и стала первой женщиной в истории, которая погрузилась на 90 метров без ласт», — написала спортсменка в соцсетях.

Предыдущий мировой рекорд в этой дисциплине также принадлежал Садурской. В ноябре 2025 года она преодолела отметку 88 метров, а теперь улучшила собственное достижение ещё на два метра. По данным СМИ, это уже десятый мировой рекорд спортсменки за последние четыре года. При этом результат её ближайшей конкурентки составляет 79 метров.

Спортсменка рассказала, что в июле собиралась погрузиться на 89 метров, однако незадолго до соревнований получила травму. Ей пришлось проходить лечение антибиотиками, и организм не успел восстановиться к старту. Во время попытки фридайвер впервые за десять лет карьеры потеряла сознание после всплытия, из-за чего её результат аннулировали.

«Это был сложный опыт, который заставил меня пересмотреть подход к подготовке», — призналась Садурская.

До увлечения фридайвингом Садурская профессионально занималась синхронным плаванием. Она участвовала в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где украинская команда заняла четвёртое место.

Ранее Life.ru сообщал о мировом рекорде российского фридайвера Алексея Молчанова. В октябре 2026 года на чемпионате мира AIDA на Кипре спортсмен погрузился на 137 метров с моноластой и вернулся на поверхность за пять минут две секунды. За это время он преодолел 274 метра по вертикали. В отличие от дисциплины CNF, где выступает Садурская, в категории CWT использование моноласты разрешено.