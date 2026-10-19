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Регион
Опубликовано 19 октября, 18:13

Украинка в Польше сдала полиции своего парня в розыске, застукав его на измене

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Польше 34-летняя украинка застала своего молодого человека с другой женщиной и сдала его полиции. Месть за неверность обернулась для 23-летнего мужчины задержанием, десятью сутками заключения и предстоящим выдворением из страны. Об этом сообщила полиция Лодзинского воеводства.

Любовная драма разыгралась вечером 14 октября в городе Константынув-Лодзиньски. Около 20:15 женщина обнаружила, что её избранник проводит время с другой, и решила вызвать правоохранителей. При этом у обманутой украинки имелся весомый козырь: она знала, что возлюбленный находится в розыске.

Прибывшие на место полицейские проверили документы мужчины и выяснили, что он действительно числится в базе разыскиваемых лиц. Оказалось, что 23-летний гражданин Украины должен отбыть десять суток лишения свободы по ранее вынесенному приговору.

Однако тюремным сроком неприятности изменщика не ограничатся. После отбытия наказания его собираются депортировать из Польши. Причина заключается в том, что мужчина ранее получил предписание покинуть страну и вернуться на родину, но проигнорировал это требование.

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Николь Вербер
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