Украинская ПВО бессильна против новых российских беспилотников, признали на Западе

Новые российские беспилотники с реактивными двигателями вызвали серьёзную тревогу на Украине, сообщает The New York Times. В материале отмечается, что эти дроны создают огромную нагрузку на украинскую ПВО и могут стать опасным новым этапом войны.

«Эти российские беспилотники порождают тревогу, создают чрезмерную нагрузку на системы ПВО и, по прогнозам аналитиков и официальных лиц, знаменуют опасный новый этап войны», — говорится в материале.

Украинская противовоздушная оборона, включая мобильные группы с пулемётами и ракеты малой дальности, оказалась практически бессильной против новых реактивных дронов. Чтобы их сбить, приходится использовать дорогие ракеты «земля-воздух» и истребители, которых, по признанию Киева, катастрофически не хватает.

Журнал Economist уже писал, что ВСУ не имеют эффективных средств для перехвата таких БПЛА. Уполномоченный Владимира Зеленского по санкциям Владислав Власюк также признавал, что Украина не может производить дроны-перехватчики для скоростных целей и полностью зависит от западных поставок зенитных ракет.

Ранее сообщалось, что украинские реактивные дроны-перехватчики вряд ли смогут эффективно бороться с новыми российскими ударными беспилотниками. По словам советника главы Минобороны Украины Сергея Бескрестнова, БПЛА ВСУ не решат проблему перехвата российских «Гераней-4» и «Гераней-5».