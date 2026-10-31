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Опубликовано 31 октября, 02:38

Украинская ПВО не смогла уничтожить ни одной ракеты ВС РФ за ночь

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / paparazzza

Украинская противовоздушная оборона не сообщила об уничтожении ни одной баллистической ракеты во время ночной атаки 30 октября. Такие боеприпасы применялись при ударе по территории страны, однако в опубликованной сводке Воздушных сил Украины сведений об их перехвате нет. На это обратило внимание издание «Страна».

Согласно сообщению украинского военного ведомства, российские силы использовали баллистические ракеты типов «Искандер-М», С-400 или KN-23. Точное количество запущенных боеприпасов не раскрывается. При этом в отчёте отдельно перечислены цели, которые украинским военным удалось уничтожить или подавить.

Всего, по предварительным данным Воздушных сил Украины, за ночь удалось нейтрализовать 99 воздушных целей. В их числе оказались три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 96 беспилотников различных типов, включая ударные БПЛА Shahed и Gerbera. Результаты противодействия баллистическим ракетам в сводке не уточнялись.

Основными направлениями ночной атаки стали Киевская, Полтавская и Днепропетровская области. Попадания воздушных средств поражения зафиксировали в 17 местах, ещё в пяти точках обнаружили обломки.

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Ранее Life.ru писал, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot и сопутствующего оборудования на сумму около 2,1 миллиарда долларов. Предполагается, что закупку профинансируют американские союзники и партнёры Киева, а в Вашингтоне объяснили решение необходимостью укрепления украинской противовоздушной обороны. Однако речь пока идёт только об одобрении потенциальной сделки, а не о состоявшейся поставке вооружений.

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Юния Ларсон
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