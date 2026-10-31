Украинская ПВО не смогла уничтожить ни одной ракеты ВС РФ за ночь

Украинская противовоздушная оборона не сообщила об уничтожении ни одной баллистической ракеты во время ночной атаки 30 октября. Такие боеприпасы применялись при ударе по территории страны, однако в опубликованной сводке Воздушных сил Украины сведений об их перехвате нет. На это обратило внимание издание «Страна».

Согласно сообщению украинского военного ведомства, российские силы использовали баллистические ракеты типов «Искандер-М», С-400 или KN-23. Точное количество запущенных боеприпасов не раскрывается. При этом в отчёте отдельно перечислены цели, которые украинским военным удалось уничтожить или подавить.

Всего, по предварительным данным Воздушных сил Украины, за ночь удалось нейтрализовать 99 воздушных целей. В их числе оказались три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 96 беспилотников различных типов, включая ударные БПЛА Shahed и Gerbera. Результаты противодействия баллистическим ракетам в сводке не уточнялись.

Основными направлениями ночной атаки стали Киевская, Полтавская и Днепропетровская области. Попадания воздушных средств поражения зафиксировали в 17 местах, ещё в пяти точках обнаружили обломки.