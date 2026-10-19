Украинская теннисистка Свитолина объявила о разрыве с мужем-французом

Пятилетний брак украинской теннисистки Элины Свитолиной и француза Гаэля Монфиса подошёл к концу. О разрыве спортсменка сообщила в личном блоге, объяснив, что больше не может оставаться в этих отношениях, поскольку ей необходимо вновь обрести себя.

«Со временем я поняла, что мне нужно вновь обрести себя, что я не могу сделать это в нашем браке. Это самая тяжёлая правда, с которой мне когда-либо приходилось столкнуться, и самое тяжёлое, что мне приходилось говорить человеку, которого я люблю. Гаэль выслушал меня. Он отнёсся с уважением к тому, что мне необходимо, проявив силу и благородство, которых я никогда не забуду», — написала Свитолина в личном блоге.

При этом бывшие возлюбленные намерены сохранить семью ради общей дочери Скай, появившейся на свет 15 октября 2022 года. Элина подчеркнула, что оба продолжат участвовать в воспитании девочки и поддерживать её на каждом этапе жизни. Она также попросила не искать виноватых в разрыве, отметив, что между ними по-прежнему остаются любовь и взаимное уважение.

Пара сыграла свадьбу 16 июля 2021 года. Сейчас 32-летняя Свитолина занимает шестую строчку мирового рейтинга WTA, имея в активе 20 титулов в одиночном разряде, включая победу на Итоговом турнире 2018 года. Её 40-летний избранник завоевал 13 трофеев ATP и в начале 2026-го объявил о планах завершить профессиональную карьеру после окончания сезона.

Ранее сообщалось, что украинская певица Maruv (Анна Корсун) объявила о расставании с мужем Александром Корсуном после 14 лет отношений. Причину разрыва она не раскрыла. Певица пояснила, что хочет сама сообщить новость поклонникам, а не через СМИ. Сейчас для неё главное — благополучие ребёнка, которого они продолжают воспитывать вместе. Maruv отметила, что вместе они дали жизнь прекрасному ребёнку, и теперь ей важно заботиться о его эмоциональном состоянии и ощущении стабильности.