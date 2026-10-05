«Он обнулился»: Психолог разобрала внезапный разрыв Маска с матерью четверых его детей

Внезапное расставание Илона Маска с Шивон Зилис может быть связано с желанием предпринимателя полностью изменить свою жизнь. Такую версию в беседе с Life.ru высказала психолог Марианна Абравитова.

По мнению собеседницы, Маск мог почувствовать, что прежние отношения и образ жизни больше не соответствуют его новым целям. Подобное решение человек иногда принимает задолго до того, как сообщает о нём близким.

«Обычно, когда принято решение, что человек всё перерос и ему нужно сделать шаг вперёд и вверх, то в “мусорную корзинку” идёт и семья, и дети, а иногда даже и родители», — сказала Абравитова.

Психолог допускает, что толчком к переменам могли стать новые деловые перспективы, в том числе предложения от китайских представителей. Однако сведений о таких предложениях или их связи с расставанием нет. Ещё одна названная ею версия — новые отношения.

Главной особенностью этой истории Абравитова считает неожиданность решения для Зилис. По её оценке, близкий человек может продолжать воспринимать отношения как благополучные, пока партнёр уже внутренне готовится к совершенно другой жизни.

«Версий на самом деле огромное количество, потому что заглянуть внутрь этой “кастрюльки”, закрытой крышкой, мы не можем. Как говорят в народе, чужая душа — потёмки», — отметила психолог. Свою основную версию она сформулировала коротко: «Он обнулился».

Ранее Шивон Зилис сообщила о внезапном расставании с Маском. Топ-менеджер Neuralink, у которой четверо детей от предпринимателя, рассказала, что ещё незадолго до разрыва они обменивались признаниями в любви. В опубликованной ею переписке от 24 сентября Маск обсуждал возможность взять её на ужин с председателем КНР Си Цзиньпином. Зилис выразила надежду, что они останутся друзьями и будут вместе воспитывать детей.