Украинские пограничники заявили о применении ВС РФ новой ракеты «Филин»
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Российские войска начали применять новую малогабаритную дальнобойную ракету «Филин», способную летать на сверхнизких высотах. Об этом заявили украинские пограничники из 105-го пограничного отряда.
Одной из особенностей ракеты называется возможность полёта на предельно малой высоте. По версии украинской стороны, российские военные начали применять это оружие ещё в конце лета 2026 года.
Ранее Life.ru рассказывал о появлении первого снимка ракеты «Филин» на наземной пусковой установке. На опубликованном изображении боеприпас был закреплён на стартовой платформе. Специалисты обратили внимание на пороховой ускоритель в нижней части корпуса, предназначенный для запуска ракеты с земли.