Российские войска начали применять новую малогабаритную дальнобойную ракету «Филин», способную летать на сверхнизких высотах. Об этом заявили украинские пограничники из 105-го пограничного отряда.

Одной из особенностей ракеты называется возможность полёта на предельно малой высоте. По версии украинской стороны, российские военные начали применять это оружие ещё в конце лета 2026 года.