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Опубликовано 20 октября, 16:04

Украинские СМИ заявили об ударе по Северному мосту в Киеве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В украинской столице зафиксирована серия мощных взрывов. По предварительным данным, эпицентром инцидента стал район Оболони на севере города, в непосредственной близости от Северного моста через Днепр.

Очевидцы сообщают как минимум о двух громких взрывах, которые были слышны в районе моста. Позже появились сведения об ударе по конструкции. Незадолго до этого местные мониторинговые ресурсы передавали информацию о появлении в воздушном пространстве реактивных беспилотных летательных аппаратов, которые резко пошли на снижение перед ударом.

«Локальные повреждения»: Полковник оценил эффективность ударов по мостам через Днепр
«Локальные повреждения»: Полковник оценил эффективность ударов по мостам через Днепр

Ранее Life.ru сообщал, что Южный мост в Днепре закрыли на месяц после авиаудара. Из-за повреждений городским властям пришлось изменить маршруты общественного транспорта, направив автобусы и троллейбусы через другие переправы.

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации на Украине — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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