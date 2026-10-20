Украинские СМИ заявили об ударе по Северному мосту в Киеве

В украинской столице зафиксирована серия мощных взрывов. По предварительным данным, эпицентром инцидента стал район Оболони на севере города, в непосредственной близости от Северного моста через Днепр.

Очевидцы сообщают как минимум о двух громких взрывах, которые были слышны в районе моста. Позже появились сведения об ударе по конструкции. Незадолго до этого местные мониторинговые ресурсы передавали информацию о появлении в воздушном пространстве реактивных беспилотных летательных аппаратов, которые резко пошли на снижение перед ударом.

Ранее Life.ru сообщал, что Южный мост в Днепре закрыли на месяц после авиаудара. Из-за повреждений городским властям пришлось изменить маршруты общественного транспорта, направив автобусы и троллейбусы через другие переправы.