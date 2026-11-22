Атака беспилотников на российский сухогруз в Финском заливе могла быть направлена на обострение отношений между Москвой и Евросоюзом и срыв намечающегося переговорного процесса. Такую версию выдвинуло украинское издание «Страна.ua», обратив внимание на то, что нападение произошло вблизи Финляндии.

Журналисты отметили, что президент Финляндии Александр Стубб в последнее время выступает за восстановление прямого диалога европейских стран с Россией. На этом фоне происшествие с российским судном может осложнить дипломатические усилия.

«Отдельный момент, что атака на судно произошла около Финляндии, президент которой в последнее время выступает одним из главных в Европе сторонников прямых переговоров с Москвой», — говорится в материале.

По мнению журналистов, нападение могло преследовать цель спровоцировать новый кризис в отношениях России и европейских государств.