Украинские журналисты предположили цель атаки дронов на российское судно
«Страна.ua»: Атака на сухогруз РФ могла быть направлена на срыв переговоров
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Атака беспилотников на российский сухогруз в Финском заливе могла быть направлена на обострение отношений между Москвой и Евросоюзом и срыв намечающегося переговорного процесса. Такую версию выдвинуло украинское издание «Страна.ua», обратив внимание на то, что нападение произошло вблизи Финляндии.
Журналисты отметили, что президент Финляндии Александр Стубб в последнее время выступает за восстановление прямого диалога европейских стран с Россией. На этом фоне происшествие с российским судном может осложнить дипломатические усилия.
«Отдельный момент, что атака на судно произошла около Финляндии, президент которой в последнее время выступает одним из главных в Европе сторонников прямых переговоров с Москвой», — говорится в материале.
По мнению журналистов, нападение могло преследовать цель спровоцировать новый кризис в отношениях России и европейских государств.
Ранее Life.ru сообщал об эвакуации экипажа российского сухогруза после атаки беспилотников в Финском заливе. По информации финской Пограничной охраны, моряки перешли на находившееся поблизости торговое судно, направлявшееся в Россию. Повреждённый сухогруз остался на якоре примерно в 20 километрах от побережья Финляндии, неподалёку от города Ловийса.